السبت 25 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ياسر عبدالعزيز لـ"الشاهد": الإعلام يصنع واقعًا ولكنه لا يستمر طويلا

جريدة الدستور

أكد الدكتور ياسر عبدالعزيز، الكاتب الصحفي، أن الاعلام هو نصف المعركة في الحروب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية “extra news”، الإعلام يصنع واقعًا ولكنه لا يستمر طويلا.

وتابع: "الإعلام أقرب إلى تحريك واقع وعامل حافز في واقع موجود ومتشابك على الأرض، الإعلام تأكيدي أنه 50% من المعركة وهو ما قاله محاربون نظاميون وجنرالات في جيوش نظامية، وإرهابيون وكذلك باحثون محترمون، وأن أنفي بذلك أن الإعلام لا يكسب معركة بمفرده أو أنه صفر في المعركة، لكن الإعلام يصنع واقعا لا يستمر كثير وطويلًا وهو تستطيع أن تخدع الناس بعض الوقت ولكن ليس طويلًا، والواقع المصطنع لا يستمر وأبرز مثال في موازه الانتفاضات العربية، وفي حرب مصر ضد الإرهاب كان الجميع يتصور أن الدولة تم تقسيمها واستولى الإرهابيون على جزء من الدولة".

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