السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فايز فرحات: الرئيس السيسى ركز على أن مصارحة المواطن ستضمن إيمانه بقضية الإصلاح

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، إن واحدًا من المبادئ الأساسية والتي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي المصارحة والمكاشفة مع المواطن المصري والمجتمع المصري. 

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن هذا يعود إلى أمور كثيرة؛ أهمها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بهذه الفلسفة منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، بالإضافة إلى ذلك فهو يؤمن بمبدأ الإصلاح الشامل والجذري للمشكلات الأساسية المتراكمة في مصر منذ عقود في مختلف القطاعات والمجالات؛ منها ملف العشوائيات الذي تراكم في مصر منذ عقود، بالإضافة إلى تأثير قضية الإصلاح الاقتصادي التي فرضت نفسها بقوة في عام 2016 وما بعد ذلك إكمال قطاع الصناعة، وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى الإصلاح وإلى المواجهات.

وأوضح أن فلسفة الإصلاح دائمًا ما تترتب عليها بعض التداعيات، وبالتالي لا بد أن يكون المواطن على علم بها حتى يكون جزءًا من عملية الإصلاح، لافتًا إلى أن هذه هي النقطة الأساسية التي ركز عليها الرئيس خلال كلمته اليوم، وهي أنه عندما يتكون لدى المواطن رؤية واضحة وتفصيلية فيما يتعلق بما يجري في مصر فإن هذا هو الذي سيضمن إيمانه بقضية الإصلاح.

محمد فايز فرحات الاصلاح الاقتصادي عبدالفتاح السيسي قطاع الصناعة

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

هيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لسحب القوات من معبر رفح لاعتبارات سياسية وعسكرية

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

"أبوها اللى وداها".. مفاجآت جديدة حول هوية الضحية الرابعة لسفاح التجمع

مصدر: «سفاح التجمع» متعدد العلاقات النسائية ويحمل جنسيتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

علي ترك

إلى وزراء مصر «تعلموا من حكمدار العاصمة»

عبدالله شريف

الرئيس السيسى والإعلام.. رسائل لا تتوقف

محمد عبدالناصر

محمد عبدالناصر يكتب: الرئيس السيسي ينتصر للإعلام

د.أحمد الخميسى

نبيذ الشرق

ماجد حبته

توشكى.. كمان وكمان

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

صور

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

استاد القاهرة "كامل العدد" قبل ساعتين من المباراة

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى