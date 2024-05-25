فايز فرحات: الرئيس السيسى ركز على أن مصارحة المواطن ستضمن إيمانه بقضية الإصلاح

قال الدكتور محمد فايز فرحات، إن واحدًا من المبادئ الأساسية والتي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي المصارحة والمكاشفة مع المواطن المصري والمجتمع المصري.

وأضاف الدكتور محمد فايز فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر قناة extra news، أن هذا يعود إلى أمور كثيرة؛ أهمها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بهذه الفلسفة منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، بالإضافة إلى ذلك فهو يؤمن بمبدأ الإصلاح الشامل والجذري للمشكلات الأساسية المتراكمة في مصر منذ عقود في مختلف القطاعات والمجالات؛ منها ملف العشوائيات الذي تراكم في مصر منذ عقود، بالإضافة إلى تأثير قضية الإصلاح الاقتصادي التي فرضت نفسها بقوة في عام 2016 وما بعد ذلك إكمال قطاع الصناعة، وغيرها من الملفات التي تحتاج إلى الإصلاح وإلى المواجهات.

وأوضح أن فلسفة الإصلاح دائمًا ما تترتب عليها بعض التداعيات، وبالتالي لا بد أن يكون المواطن على علم بها حتى يكون جزءًا من عملية الإصلاح، لافتًا إلى أن هذه هي النقطة الأساسية التي ركز عليها الرئيس خلال كلمته اليوم، وهي أنه عندما يتكون لدى المواطن رؤية واضحة وتفصيلية فيما يتعلق بما يجري في مصر فإن هذا هو الذي سيضمن إيمانه بقضية الإصلاح.