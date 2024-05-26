الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأهلى بمناسبة الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم  اليوم  للمرة الثانية عشرة في تاريخة

 

وأكد المستشار عبد الرازق أن الفوز بالبطولة يعكس جهودًا كبيرة وعملًا مخلصًا لشباب مصر المخلصين،

 

وأشاد بروح الاصرار والعزيمة التي اتسم بها  أداء اللاعبين وجهازهم الفني ليس في المباراة النهائية فقط ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة وهو ماتوج في النهاية بتحقيق اللقب واسعاد جموع الجماهير متمنيًا  للنادي الاهلي وجميع الأندية المصرية وللرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.

 

العصر الذهبي للرياضة المصرية.. شباب النواب تهنئ النادي الأهلي بالفوز بدورى ابطال افريقيا

 

كما هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي لفوزه ببطولة دورى ابطال افريقيا للمرة ال12 في تاريخه بعد تغلبه علي نظيره الترجي التونسي،بهدف لاشئ.


وبعث رئيس لجنة الشباب، برقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والإداري واللاعبين، على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج الذي عكس صورة مشرفة للرياضة المصرية.
 

كما هنأ جماهير الأهلي الغفيرة بمناسبة الفوز،، بتلك البطولة الغالية التي أسعدت ملايين المصريين، وهو ما يجعل من حق تلك الجماهير الفخر بفريقها الذي حصل علي بطولة غالية تضاف إلي بطولات النادي العريق.

 

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطي اهتماما غير مسبوقا بالرياضة والرياضيين، وهو ما انعكس علي فوزي الأندية المصرية بأهم بطولتين علي مستوي الأندية في قارة أفريقيا.

 

وأشار رئيس لجنة الشباب، الي تطلعه أن تنعكس تلك الإنجازات على مستوي الأندية، علي أداء المنتخب القومي، ليحقق حلم جماهير الكرة المصرية بالصعود لمونديال كأس العالم 2026.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب المستشار عبد الرازق

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