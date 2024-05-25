السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شكرا على الثقة وسنبقى على العهد".. الإعلامية شيرين عفت توجه رسالة شكر للرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجهت الإعلامية شيرين عفت، رسالة شكر للرئيس السيسي علي الثقة التي منحها للإعلام.

وقال خلال تقديم  برنامج" مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت،:"الرسالة التي سمعناها كلنا النهاردة التي وجها الرئيس السيسي للمسؤولين في الدولة بالحديث إلى الناس ومصارحة الناس ومشاركة الناس في كل مقدرات هذه الدولة كانت رسالة أسعدتنا وأثلجت صدورنا جميعا كأعلاميين ثقت الرئيس في أن يقوم الإعلام المصري بدوره".

وأضاف: "بهذا الشرف الكبير أنه هو يكون الوسيط مبين الدولة والمواطنين لشرح مواقف مصر لشرح كل ما يجري على هذه الأرض الطيبة من إنجازات شرح التحديات وأنه يكون على علم بكل ما يجري".

وتابع: "كل من يريد أن نيل من هذا الوطن عن طريق بث الشائعات أو إحداث أي نوع من القلاقل، رسالة أتوجه بها لسيادة الرئيس نيابة عن زملائي الإعلاميين، لأنه متأكدة أن الكل سعيد وفخور بهذه الثقة ونعد الرئيس أن نكون عند المسؤولية وعلى قدر اللحظة ونقوم بواجبنا كاملًا شكرًا على الثقة وسنبقى دومًا على العهد".

دي ام سي مساء دى ام سى شيرين عفت

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