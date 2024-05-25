أكرم توفيق يحصد جائزة رجل المباراة بنهائي دوري أبطال إفريقيا

حصد أكرم توفيق، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوّج الأهلي بطلًا لإفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في مباراة الإياب وبنفس النتيجة في مجموع المباراتين بعد التعادل ذهابًا بهدف دون رد.



وتسلم أكرم جائزة رجل المباراة بعد نهاية اللقاء مباشرة من الاتحاد الإفريقي.

وقال أكرم في تصريحات عقب المباراة: "الحمدلله على التتويج بالبطولة، اللاعبون استحقوا الفوز، لدينا لاعبين رجال وجهاز فني على أعلى مستوى".

وأضاف: "هذه البطولة جاءت نتيجة مجهود سنة كاملة ومجهود لزملائي في الفريق، والجميع كانوا على قدر المسئولية".

وأنهى: "أشكر الجماهير التي ساندتنا والحمدلله على التتويج باللقب".