السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة: ملف الأمن الغذائي على رأس اهتماماتنا.. وتم استصلاح 200 مليون فدان

السيد القصير
السيد القصير

كشف الدكتور السيد القصير وزير الزراع والاستصلاح الأراضي، عن اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي وعلى رأسها القمح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن القيادة السياسية اتخذت اجراءات استباقية في دعم محور الأمن الغذائي. 

وأضاف أن مسألة استصلاح الصحراء والتواسع الأفقي وإدخال حوالي 200-200 مليون فدان، أراضي جديدة لتخص مسألة الزراعة وتزراع ويخصص منها حوالي سبعمية الف فدان لزراعة محصول قمح بدعم المحصول.

 وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية في مسألة الاستصلاح دي تكلفت المليارات، وكانت ستؤدي إلى فجوة في الأمن الغذائي ولم يكن هناك توفير لاحتياجات السكان من الأمن الغذائي، مؤكد أن ملف الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الدولة لذلك تم استصلاح أكثر من مليوني فدان.

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