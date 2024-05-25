غني بالفيتامينات والمعادن.. فوائد البطيخ الأصفر؟

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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

فوائد البطيخ الأصفر؟

البطيخ الأصفر غني بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين ج وفيتامين ب، والبوتاسيوم والمغنسيوم، ونسبة عالية من الماء والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، كما يحتوي على مادة البيتاكاروتين التي تعتبر مضاد أكسدة قوي، بالإضافة إلى كمية قليلة من السعرات الحرارية، إذ يشتمل الكوب الواحد من البطيخ الأصفر على أقل من 50 سعرة حراريةحسب ما نشرته العديد من الأبحاث الطبية والمجلات العلمية .

للبطيخ الاصفر العديد من الفوائد منها التالي:

-يساهم البطيخ الأصفر في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

-يساعد في محاربة الشيخوخة،و تحسين الحالة المزاجية، ومكافحة السرطان.

- يساهم فى خفض ضغط الدم، الوقاية من الإمساك، تحسين صحة البشرة.

- يعمل البطيخ الأصفر على دعم صحة الكلى، تنظيم سكر الدم، والحفاظ على صحة العين والعظام.

القيمة الغذائية للبطيخ الاصفر

- غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ، التي تلعب دوراً مهماً في محاربة الجذور الضارة التي تهاجم خلايا الجسم وتؤدي إلى تلفها، ما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض والفيروسات، لذا فهي تقوي المناعة لمحاربة العدوى والبكتيريا.

- بسبب احتواء البطيخ الأاصفر على المركبات الهامة مثل البوليفينول والفلافونويد فهو يحمى خلايا المناعة ويعزز من إنتاج كريات الدم البيضاء

-يقلل البطيخ الأصفر من خطر الإصابة بالأورام السرطانية، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة والفيتامينات.

-يلعب البطيخ الأصفر دوراً فعالاً في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، لما يحتويه من مضادات أكسدة وفيتامينات ومعادن مهمة.

-البطيخ الأصفر مصدر ملئ بالألياف والماء، التي تعمل على تسهيل عملية الهضم، تحسين حركة الأمعاء بشكل طبيعي، ما يقلل من الإصابة بالإمساك والغازات والانتفاخات.

-يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك الضروري للحفاظ على صحة الأمعاء، وتخفيف آلام المعدة والقرح والالتهابات، ما يسهم بشكل كبير في الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي

-تساعد الألياف الموجودة في البطيخ الأصفر على تحسين صحة الكلى ووقايتها من الأمراض والالتهابات المختلفة، إذ تعمل على التخلص من السموم والجراثيم والبكتيريا المتراكمة بها وفي الجسم بشكل عام، وتقلل من تعرضها للحصوات والالتهاب.

-يمتلك البطيخ الأصفر قدرة كبيرة على إنقاص الوزن، لاحتوائه على كمية منخفضة من السعرات الحرارية مقابل نسبة عالية من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يساعد على التحكم في الشهية، تقليل الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام، وتحسين الهضم وحركة الأمعاء، بالتالي المساعدة في حرق الدهون المتراكمة في الجسم، وفقدان الوزن بشكل فعال.

-يمنح البطيخ الأصفر البشرة العديد من الفوائد المذهلة، لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، التي تعمل على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، حماية خلايا البشرة من أضرار الجذور الحرة، تحسين ملمس الجلد وزيادة مرونته وحيويته، منع ظهور البثور وحب الشباب على سطح البشرة، وحمايتها من أشعة الشمس الضارة والمشاكل الناتجة عنها، كما يساهم في منع تراكم السموم والأوساخ والشوائب على مسام البشرة.