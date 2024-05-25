هشام إبراهيم: المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة تتكامل مع بعضها البعض

كشف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن فحوى كلمات أسيد الرئيس في مستهل حديثه اليوم خلال افتتاح مشروعات جنوب الوادي، بشأن الزيادة السكانية، وتحقيق أفضل وأكبر إنتاج بأقل استهلاك للمياه

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الدولة المصرية بتعمل علي تحقيق زيادة الانتاج لتلبية متطلبات الشعب كبير والحياة مش بس زيادة حجم الانتاج لكن كمان بقل قدر من المدخلات أو بما هو متاح لدينا من مراكب.

وأضاف أن المياه تواجه تحديات كبيرة على مستوى كبير لأنه يمكن أن يلحي المياه، وهذا مهم على مستوى الدولة لأن هناك صعوبات بتوجيهة، والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة تتكامل مع بعضها البعض.