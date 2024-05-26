أمين غنيم يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية بمدينة العاشر من رمضان (صور)

استقبل المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، خلال زيارته إلى المدينة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة، والأعمال الجارية تنفيذها.

رافقه خلال الزيارة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد شوقي، معاون لشئون التنمية والتطوير، والمهندس هيثم احمد معاون نائب رئيس الهيئة للمرافق.

وفى مستهل الزيارة، استعرض علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، شرح مفصل عن مختلف المشروعات التنموية الموجودة بالمدينة، والتي تتضمن مشاريع الإسكان بالمرحلة الرابعة والخامسة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وكذلك متابعة تنفيذ مشروع العمارة الخضراء الصديقة للبيئة.

الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بمدينة العاشر من رمضان

كما استعرض رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي سيتم تسليمها خلال المرحلة المقبلة، والانتهاء من مشاريع الأندية بالحي الـ15.

وأجرى المهندس آمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات، والوفد المرافق له، جولة بمدينة العاشر من رمضان، بدأت بالمرور على بعض محطات المياه للاطمئنان على سير العمل بها، وتطوير المعامل الخاصة بالمحطات وشبكات الصرف الصحي، ومتابعة الموقف التنفيذي لمحطات المياه الجاري تنفيذها والمغذية لعدد من المدن الجديدة.

وشدد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن على أن المناظر الجميلة للمدن تمثل عنصرًا حيويًا في تشكيل انطباعات لجذب المستثمرين، ولذلك يجب العمل على تطويرها بشكل مستمر، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعمال النظافة والتجميل والتنمية وصيانة الطرق لتحقيق رؤية مستقبلية في جمال المدينة.

وأكد المهندس أمين غنيم، أن الزيارات والمتابعات الميدانية لتفقد المشروعات ومستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة.

مدينة العاشرمن رمضان

مدينة العاشرمن رمضان

مدينة العاشرمن رمضان

مدينة العاشرمن رمضان

مدينة العاشرمن رمضان

مدينة العاشرمن رمضان

مدينة العاشرمن رمضان