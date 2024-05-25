العشائر الفلسطينية لـ"الدستور": على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة

قال عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية بقطاع غزة، إنهم يرحبون بقرار محكمة العدل الدولية، بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح بشكل فوري، ولكن يطالبون المحكمة إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على كامل قطاع غزة.

وشدد المصري على أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإلزام دولة الاحتلال المجرمة بوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ومطالب بعدم السماح لدولة الاحتلال مواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والإفلات من المحاسبة والعقاب.

وتابع "يأتي هذا الحكم تكليل لجهود دولة جنوب افريقيا وجمهورية مصر العربية والدول الشقيقة والصديقة لشعبنا الفلسطيني في الضغط علي الاحتلال وكشف جرائمه".

العدل الدولية تطالب إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية في رفح

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا.

وأكدت العدل الدولية ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طالبت العدل الدولية بموجب تدابير مؤقتة، بأن تقوم دولة إسرائيل ووفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

وسبق، وذكرت موقع "أكسيوس" أن محكمة العدل الدولية أصبحت أحدث هدف للكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعدما أصدرت بغالبية ساحقة (13 من بين 15 قاضيًا) أمرًا ملزمًا لإسرائيل بوقف "عملية رفح فورًا".

وقال "أكسيوس"، في تقرير له، إن محكمة العدل الدولية أصبحت أحدث هيئة قضائية دولية تواجه انتقادات شديدة من أعضاء الكونجرس الأمريكي المؤيدين لإسرائيل في كلا الحزبين؛ لتوجيهها إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح.