السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملات رقابية موسعة بمنطقتي الزيتون وشبرا

صورة الحدث
صورة الحدث

شن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك صباح اليوم، السبت، حملات رقابية مُكبرة وموسعة بمناطق (الزيتون - شبرا) بمحافظة القاهرة، لمُتابعة  تخفيضات أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة من السيطرة علي  أسعار صرف الدولار وأيضا توافره، وكذا جهود الحكومة في الإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك، مما يستوجب أن تكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الإنخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن.

بدأت الحملة بتفقد رئيس الجهاز يرافقه مأموري الضبط القضائي، بمنطقتي الزيتون وشبرا، عددًا من المخابز السياحية والأفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقًا للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024  الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذا  التأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز، إلى وجود انضباط حقيقي لدي بعض الأفران في الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة طبقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024.

كما تفقد عددًا من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، وكذا محلات الألبان والجبن بمختلف الأسواق، لمُتابعة سير العمل والتأكد من الإلتزام  بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية وأيضًا التأكد من وجود انخفاضات حقيقية بها.

رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملات رقابية موسعة بشارعى فيصل والهرم

 وأسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن وكذا محلات الخضروات والألبان والجبن، وتنوعت المخالفات بين “عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن - البيع بأزيد من السعر الرسمي - مخالفة التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024”، كما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر للمخالفين تمهيدًا لإحالتها وعرضها علي النيابة العامة.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن حملات الجهاز الرقابية والجولات الميدانية الأسبوعية، هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في اجتماع (لجنة ضبط الأسواق)  وحرص  الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات  فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، مشيرًا إلي إستمرار الجولات الميدانية علي كافة الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه تلاحظ خلال الحملة  الرقابية علي المحلات والسلاسل التجارية والأسواق،  إلتزام  العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وأن هناك استجابة جيدة، وهناك أيضا عدد من المنشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن. 

وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة  وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور المهم والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وأشار إلى إستمرار الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بوجود انخفاضات في الأسعار بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في السيطرة على سعر صرف الدولار وإتاحته وكذا الإفراجات الجمركية على العديد من السلع الغذائية والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس  الوزراء، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل استقرار سعر صرف الدولار وإتاحته. 

وحرص رئيس الجهاز، على لقاء المواطنين والاستماع إليهم وسؤالهم عن جودة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة المطروحة بالأسواق، ومدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض أسعار كافة السلع الغذائية، وغالبية المواطنين المتواجدين أكدوا علي أن هناك انخفاضات حقيقية في السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، وان هناك سلع اخري استجابتها للإنخفاضات في الأسعار “بطيئة” وتحتاج إلي رقابة اكثر.

وفي هذا السياق، أوضح السجيني، أننا رصدنا انخفاضات في العديد من السلع وأيضا الانخفاضات المُتتالية في أسعار الدقيق والتي أدت بدورها لخفض سعر الخبز السياحي والافرنجي، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية،لمتابعة السلع وضبط الأسواق والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو سلوك غير منضبط

وعلي جانب آخر، أوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من "رئيس مجلس الوزراء"، لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقًا للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

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"حماية المستهلك" للنواب: نحاول التواجد فى كل مكان فى مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح

وأشار السجيني؛ إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، لافتًا إلى تأكيد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

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ابراهيم السجيني السبت رئيس جهاز حماية المستهلك إبلاغ حماية المستهلك عن التلاعب في الأسعار ألزم قانون حماية المستهلك

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