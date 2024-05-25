السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكويت ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن فرض تدابير مؤقتة ضد إسرائيل

العدل الدولية
العدل الدولية

أعربت الكويت، مساء اليوم السبت، عن ترحيبها وتأييدها محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة في مقدمتها ضرورة وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي لها اليوم، أهمية تنفيذ كافة التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها العدل الدولية منذ بدء الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا ضد القوة القائمة بالاحتلال.

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إسبانيا تطالب إسرائيل بالامتثال لأمر "العدل الدولية" ووقف عملياتها العسكرية فى رفح

الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل للاذعان واحترام كافة التدابي

وقالت الخارجية الكويتية إنه في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية بإلزام قوات الاحتلال بمضمون التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وما سبقها من إعلانات ووفق ما نصت عليه الآليات القانونية لمتابعة هذا التنفيذ، فإن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل للاذعان واحترام كافة التدابير بهذا الخصوص، والعمل على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

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الجارديان: أمريكا وبريطانيا تدعمان إسرائيل ضد "العدل الدولية"

وأمرت العدل الدولية، أمس الجمعة إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

كما طالبت العدل الدولية بموجب تدابير مؤقتة، بأن تقوم دولة إسرائيل ووفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

وسبق، وطالبت إسبانيا، مساء اليوم السبت، إسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بوقف عملياتها العسكرية في رفح فورًا.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في منشور له عبر موقع "إكس": "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية وعلى إسرائيل الالتزام بها".

الكويت العدل الدولية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة رفح

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