رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تدشن "قناة واتساب " لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم السبت بمكة المكرمة، خدمة تواصل إعلامية جديدة في مجالات التطبيقات الرقمية "قناة واتساب" رئاسة الشؤون الدينية؛ لبث الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاحات التلفزيونية، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عبر المنظومات الرقمية الحديثة داخليًا وخارجيًا.

وقال الشيخ السديس إن الرئاسة تهدف من إطلاق "قناة واتساب" إلى مواكبة المستجدات في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، والتماشي مع المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مستمسكة بالأصالة الإسلامية ومرنة في التعاطي مع أدوات العصر الحديث ومتغيراته؛ بما يتوافق مع الشريعة ويخدم مصالحها ورسالتها.

وأشار إلى أنه تم تدشين القناة لما لها من سرعة في الانتشار والنشر عالميًا مع سهولة الاستخدام، وتجنيدها لبث رسالة الحرمين الشريفين الوسطية للعالمين، ونشر التقارير والقصص الدينية والدروس العلمية والتوجيهية، وبث الكتيبات الرقمية الدينية بلغات عالمية، وإيصال مخرجات حلقات القرآن والمقرأة الإلكترونية، وخطب الجمعة، وخطبة عرفات مترجمة لتصل إلى مليارات الأشخاص في مشارق الأرض ومغاربها.

وفي السياق، قام وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بزيارة تفقدية للمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية منظومة البيئة والمياه والزراعة لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن، خلال موسم حج 1445هـ، إلى جانب الاطلاع على خطط العمليات التشغيلية بمركز المراقبة والتحكم.

وتابع الفضلي المشروعات التطويرية للبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية التي تنفذها شركة المياه الوطنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما أطلع على تفاصيل الخطة التشغيلية لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة؛ لتقديم خدمات موسم الحج والأضاحي، والتأكد من وفرة المواشي والمنتجات بالأسواق وسلامتها صحيًا وبيطريًا.

واستعرض الفضلي سير أعمال مراحل تنفيذ المشروعات القائمة والمشروعات المنفذة، والخطط المستقبلية في تنفيذ المشروعات المائية والبيئية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وآخر المستجدات في تنفيذها، بالإضافة إلى أبرز المهام والأعمال التي تنفذها شركة المياه الوطنية، لتقديم أرقى الخدمات للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخططها المعدة والبرامج المعدة لاستقبال موسم الحج لهذا العام.