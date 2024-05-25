السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيسى يؤكد ضرورة استخدام أنظمة رى حديثة لتوفير المياه.. ويوجه رسالة للفن والإعلام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك طروحات للحكومة لتحسين الأوضاع الزراعية، ولكن تنفيذها قد يواجه صعوبات.

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد: "عندنا 350 ألف فدان بنزرعها قصب في الصعيد، منقدرش منقولش للناس متزرعش، رغم أن نصف الكمية من المياه المستخدمة في ري 350 ألف فدان، من الممكن استخدامها في ري 700 ألف فدان بنجر، لو عاوزين نطلع سكر".

وأكد الرئيس السيسي ضرورة استخدام أنظمة ري حديثة لتوفير المياه، منوها بأنه لا يريد إخافة الناس، ولكن هناك مشكلة ويجب أن نواجهها قبل أن تتفاقم.

وتابع: "وزارة الزراعة مع الري مع الإعلام، تتكلم مع الفلاحين، يا جماعة القصب ده بياخد كميات مياه، أنت مش حاسس بيها لكن هي في النهاية على مستوى ما لدينا من مياه كبيرة، ولو عملنا محطات الصرف الزراعي بتتكلف مليارات وتشغيلها بيتكلف مليارات، وكمان مش هقدر أستخدمها لري كل المحاصيل لأن درجة ملوحتها أعلى".

عبد الفتاح السيسي توشكى الوادي الجديد

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