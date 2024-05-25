السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

الأكاديمية العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لمستشفى أهل مصر

استمرارًا لجهود القوات المسلحة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيقًا لمسئولياتها الإجتماعية، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

بدأت الزيارة بالإستماع إلى عرض تقديمى عن المستشفى وما تقدمه من دور مجتمعى وخدمات علاجية ورعاية طبية متطورة فى مجال علاج الحروق، تلاها جولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتوزيع الهدايا التذكارية على المرضى والأطقم الإدارية والطبية.

تأتى تلك الزيارة إنطلاقًا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة ودعم الجهود التى تبذلها كافة المؤسسات والأجهزة المعنية التى تقدم خدماتها لأبناء الشعب المصرى.

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