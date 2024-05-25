السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 سنوات لمتهمين شاركوا في سرقة سيارة بالإكراه بسوهاج

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أمرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.م" وشفيقه"م..م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة سيارة المجنى عليه ح.م " بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة سيارة  المجنى عليه بالإكراه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا بعد أن تم استدراجه من قبل المتهم الأول وقاما المتهمين بإشهار السلاح الناري فى وجهه وتمكنا من الإستيلاء على السيارة. 

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

فيما أصيب عامل في منتصف العقد الثالث من العمر، بطلق ناري بالفخذ الأيسر، جرّاء تعدي نجل عمومته عليه بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، بسبب خلافات سابقة بينهما على أولوية المرور بالطريق العام، بدائرة مركز شرطة سوهاج، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي الجديد، لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإصابة عامل بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

بالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو (محمد ا.م.ا) 26 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وبسؤاله اتهم نجل عمومته المدعو (عبد العزيز م.م.ع) 46 سنة، سائق، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات سابقة فيما بينهما على المرور بالطريق العام.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة واضاف باتهامه للمصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح رضي بفروة الرأس لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

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