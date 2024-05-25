السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر رفيع المستوى: مصر مارست ضغوطًا على إسرائيل لإدخال المساعدات الإغاثية والوقود لغزة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لقطاع غزة

قال مصدر رفيع المستوى إنه رغم المعوقات والاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني لمنفذ رفح البري، إلا أن مصر تتمسك بدورها الإنساني تجاه مواطني القطاع بنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف المصدر أن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعها إلى ممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة.

وأكد أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي قطاع غزة، وأن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة إدراك مصر خطورة الوضع بالقطاع.

رفح مصر إسرائيل قطاع غزة

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