السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام لقاتل شقيقه لسرقة أمواله فى شبرا الخيمة

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة باجماع الآراء بالإعدام شنقا لنجار بتهمة قتل شقيقه طعنا بـسلاح أبيض "سكين" بقصد سرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في  محافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كشف أمر إحالة المتهم “م. م” نجار إلى محكمة الجنايات أنه في غضون شهر مايو 2023 قتل عمدا المجنى عليه شقيقه “ا. م” بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه بقتله وأعد لهذا الغرض أداة عبارة عن سلاح أبيض “سكين”، وما أن سنحت له الفرصة حتى سدد له طعنات بالسلاح استقرت في صدره وبطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والمرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تلك الجناية بقصد ارتكابه جنحة سرقة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان استولى على مبلغ مالي ملك للمجني عليه من داخل مسكنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاح أبيض عبارة عن سكين بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محكمة جنايات شبرا الخيمة الإعدام شنقا نجار سكين سلاح أبيض محافظة القليوبية

مواد متعلقة

إحالة أوراق سائق للمفتى بتهمة قتل مسنة لسرقتها فى شبرا الخيمة

طعنتها وخنقتها.. فتاة تشرع فى قتل والدتها ببولاق الدكرور

قطّع جثته بمنشار كهربائى.. المؤبد لمدرب كرة قدم قتل صديقه فى عابدين

الأكثر قراءة

إسرائيل جاهزة لوقف إطلاق النار فى غزة.. تسريبات جديدة من داخل كابينت الحرب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

أسعار السلع على بطاقات التموين بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة

سفاح التجمع الخامس.. أسرار جديدة حول "القاتل السادى" للفتيات بعد وصلة تعذيب

قرار عاجل من النيابة ضد "سفاح التجمع"

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نبوءة من رحم "زينب"

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية

بعد قرارها ضد إسرائيل.. "العدل الدولية" أحدث هدف للكونجرس الأمريكى

اليوم 232 للعدوان.. الاحتلال يكثف قصفه على غزة وعدد الشهداء يلامس 36 ألفًا