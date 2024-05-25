الإعدام لقاتل شقيقه لسرقة أمواله فى شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة باجماع الآراء بالإعدام شنقا لنجار بتهمة قتل شقيقه طعنا بـسلاح أبيض "سكين" بقصد سرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كشف أمر إحالة المتهم “م. م” نجار إلى محكمة الجنايات أنه في غضون شهر مايو 2023 قتل عمدا المجنى عليه شقيقه “ا. م” بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه بقتله وأعد لهذا الغرض أداة عبارة عن سلاح أبيض “سكين”، وما أن سنحت له الفرصة حتى سدد له طعنات بالسلاح استقرت في صدره وبطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والمرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تلك الجناية بقصد ارتكابه جنحة سرقة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان استولى على مبلغ مالي ملك للمجني عليه من داخل مسكنه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاح أبيض عبارة عن سكين بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.