ما هو مخدر الآيس الذى يدمنه سفاح التجمع؟

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت الأخبار حول "سفاح التجمع" محركات بحث جوجل بعد القبض عليه، حيث أثار حالة من الفزع والرعب في قلوب سكان منطقة التجمع الخامس، هذا المجرم المروّع، الذي ارتكب سلسلة من الجرائم البشعة، كان يعاني من إدمان مخدر الآيس، المعروف بآثاره التدميرية على العقل والجسم.

فمخدر الآيس، هو نوع من الميثامفيتامين الكريستالي، يعزز النشاط البدني والعقلي بشكل مؤقت لكنه يتسبب في أضرار نفسية وجسدية جسيمة، مما يبرز الدور المدمر للمخدرات في تحويل الأفراد إلى مجرمين خطرين على المجتمع.

ونتيجة لما سبق ذكره، نوضح بالتفصيل ما هو مخدر الآيس وتأثيره على الجهاز العصبي للإنسان.

ما هو مخدر الآيس؟

مخدر الآيس اسم شائع لمادة الميثامفيتامين الكريستالي، وهو نوع من المخدرات المنشطة القوية والمسببة للإدمان، ويُعرف أيضًا باسم "الكريستال ميث" أو "الشابو" في بعض المناطق، وعادة يُباع الآيس في شكل بلورات شفافة أو بيضاء تشبه الجليد، ومن هنا جاء الاسم.

والميثامفيتامين يسبب زيادة في النشاط البدني والعقلي، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالنشوة والبهجة. ومع ذلك، له آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك زيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتلف الأعصاب، والمشاكل النفسية مثل القلق والهلوسة. كما يمكن أن يؤدي إلى الإدمان الشديد وتدهور الحالة الصحية العامة للمستخدمين على المدى الطويل.

وتم اكتشاف الميثامفيتامين في عام ١٩٢٠، وزاد انتشارهما مع الحرب العالمية والثورة الصناعية؛ لأنها مواد منشطة تساعد على زيادة اليقظة والانتباه وتقلل الرغبة في النوم وتزيد من النشاط العضلي، ويطلق على الآيس اسم Street drugs، ويرجع ذلك إلى رُخص سعره حيث يتم تصنيعه في معامل صغيرة، بالإضافة إلى توافر المواد الأساسية في تصنيعه.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهم بقتل 3 فتيات داخل شقة، ثم ألقى جثتين على طرق صحراوية.