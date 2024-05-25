المؤبد لعصابة المخدرات والأسلحة النارية في العبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة 3 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابي والاتجار في المواد المخدرة هيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمد الأمير إبراهيم، ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 6491 لسنة 2023 جنايات أول العبور، أن المتهمين (طالب، وسائق، وآخر) لأنهم في يوم 2023/10/25 بدائرة أول العبور محافظة القليوبية ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص في الاتجار في المواد المخدرة ووزعوا الأدوار فيما بينهم بأن ترأس الثالث التشكيل وتخصص في جلب المواد المخدرة وإعطائها للمتهم الأول والثاني ليقوما بإعدادها وتغليفها تمهيدا لبيعها لعملائهم من المتعاطين وتقسيم العائد من بيعها فيما بينهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.