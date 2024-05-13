الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لـ استورجي عثر بحوزته على مواد مخدرة بالعجوزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة استورجى سيارات بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة العجوزة.

كما تضمن الحكم معاقبة المتهم بالحبس شهر وغرامة 500 جنيه، عن تهمة حيازته سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "محسن. م"، 37 سنة، استورجي، في يوم 19 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة العجوزة أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وتعود الواقعة عند مرور قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، ورؤية المتهم ممسكًا سلاح ابيض "مطواة" ويحاول فتح غطاء لميزان حساس فضبط واياها، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي 13  كيس تحوي علي مسحوق يشتبه ان يكون جوهر مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

محكمة جنايات جنوب الجيزة استورجى سيارات المواد المخدرة قسم شرطة العجوزة

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