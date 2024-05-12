القبض على 87 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة فى دمياط

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت حائزي ومتاجري المواد المخدرة، خلال 24 ساعة.

أسفرت الحملات عن ضبط 45 قضية، ضُبط خلالها 87 متهمًا وبحوزتهم 117.550 كيلوجرام لمخدر الحشيش، و250.500 كيلوجرام لمخدر البانجو، و1.240 كيلوجرام هيروين، و157.500 كيلوجرام لمخدر الهيدرو، و550 قرصًا مخدرًا، و2 بندقية آلية، و10 بنادق خرطوش، و33 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.