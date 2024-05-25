إنطلاق فعاليات النسخة السادسة من معرض "Big 5 Construct Egypt" بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعالمية

أكثر من 300 عارض من 9 قطاعات مختلفة يشاركون بمنتجات وخدمات متنوعة..

قائمة العارضين المحليين تضم: شركة حسن علام للتجارة والهندسة، شركة ريدكون ستيل، الوطنية للمقاولات والتوريدات الهندسية - ويسكو، يونيون ستيل، شركة الشروق للمقاولات، كونكريت بلس، بجانب شركات الصناعات الإلكترونيات الذكية

شركات عالمية تشارك في هذه النسخة مثل شركة Masa (ألمانيا)، شركة Classic Marble (الهند)، شركة Sesta (إيطاليا)، مجموعة الكحيمي (السعودية)، آكبلاس (تركيا).

تنطلق فعاليات النسخة السادسة من معرض Big 5 Construct Egypt أحد أكبر معارض التشييد في مصر، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 300 عارض محلي وعالمي من 9 قطاعات مختلفة بهدف تقديم منتجات وخدمات متنوعة.

ويتزامن إنعقاد الحدث مع توقعات النمو القوية لقطاع التشييد والمقدرة بنسبة 7.4% على أساس سنوي في الفترة بين 2024 - 2027، -وفقًا لنايت فرانك للاستشارات - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المتوقع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويُقام Big 5 بالتزامن مع معرض مصر للبنية التحتية والمياه، كما يُقدم Big 5 عرض شامل للتقنيات والحلول الحديثة والمتطورة في قطاعات متعددة مهمة لأجندة التنمية المتوافقة مع رؤية مصر 2030.

من جانبها قالت ماهيتاب جورسوي، مدير مجموعة فعاليات التشييد والبناء في شركة دي إم جي إينفتس، إنه مع استمرار توسع قطاع التشييد والبناء في مصر، يُعد Big 5 منصة فعالة لقادة القطاع، حيث يوفر الحدث فرص لاستكشاف الحلول المبتكرة، كما يجمع Big 5 ومعرض مصر للبنية التحتية والمياه العارضين المحليين والعالميين للتعاون وتبادل الأفكار، للاستفادة من المسيرة التنموية للبلاد.

Big 5 Construct Egypt

هذا ويواصل Big 5 إبراز عوامل الجذب المتزايدة في مصر في مجال التشييد والبناء، وذلك من خلال الجمع بين كبار الشركات لمدة ثلاثة أيام من عقد الصفقات والتعاون المشترك، كما سيقوم الحدث بتسليط الضوء على قطاعات المنتجات الأساسية بما في ذلك مواد البناء وأدوات التشييد والبناء ومعدات الحماية الشخصية وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة، والبناء الرقمي والنوافذ والأبواب والواجهات/التشييد الخاص، وأنظمة HVAC R، التصميمات الداخلية وتشطيبات المباني، وتصميم المشهد الحضري، والطاقة الشمسية.

ويضم المعرض مجموعة من كبار الشركات المصرية البارزة في مجال التشييد والبناء مثل شركة دهانات ناشونال، شركة ريدكون ستيل، شركة حسن علام للتجارة والهندسة، شركة العالمية للصوف الصخري والعوازل، شركة منارات العمران، شركة يونيون ستيل، والكثير من الشركات الأخرى التي تعرض أحدث ابتكاراتها.

كما يرحب Big 5 هذا العام بالعارضين من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك بلجيكا والصين وقبرص والدنمارك وألمانيا والهند وإيطاليا واليونان وباكستان والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمزيد، بالإضافة إلى عرض الشركات العالمية الرائدة في مجال البيئة المبنية، مثل شركة Masa، شركة Classic Marble، شركة Sesta، ومجموعة الكحيمي، وشركة آكبلاس، وغيرها، منتجاتها وخدماتها في مجال التشييد والبناء.

وأضافت جورسوي، أنه من خلال تسهيل المشاركة والتفاعل المباشر مع العارضين الدوليين، يعمل المعرض على تحفيز نمو الأعمال كما يساهم في عجلة الاقتصاد من خلال بناء شراكات استراتيجية وتحفيز الابتكار في قطاع البناء.

ومن المقرر أن يستضيف الحدث 18 محادثة معتمدة حول التطوير المهني المستمر تضم 25 متحدثًا عبر أربعة محاور، بما في ذلك إدارة المرافق، وإدارة المشروعات، والتكنولوجيا، والاستدامة.

على أن ينضم لحلقات النقاش الرئيس التنفيذي لشركة كاد ماسترز طاهر سعيد، إلى خبراء من بيغاسوس لحلول التميز التشغيلي، وشركة فيرست أوبشن للخدمات الهندسية، والديار السعودية للاستشارات الهندسية، وذلك لمناقشة الحاجة للاعتماد على التكنولوجيا من أجل قطاع تشييد وبناء أكثر جاهزية للمستقبل، كما يقوم محمد عامر، المدير الإقليمي للعمليات لمجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أثناء المحادثات بالتركيز على تأثير المجلس على الممارسات المبتكرة للبناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يناقش مات دوران، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشارترد للبناء، الاتجاهات المستقبلية في إدارة المشروعات البناء في مصر.

معرض مصر للبنية التحتية والمياه

ومع تحول مصر إلى مركز عالمي للبنية التحتية بتأسيسها مشروع البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار، من المقرر أن تجمع النسخة الثانية من معرض مصر للبنية التحتية والمياه سلسلة قيمة من البنية التحتية لخلق بيئة حديثة ومستدامة تتمحور حول الإنسان.

ويوفر الحدث منصة للعارضين لعرض المنتجات والخدمات عبر خمس قطاعات مخصصة: ربط المناطق الحضرية، وإدارة المياه والنفايات، والمدن الذكية (البنية التحتية الرقمية)، والاتصالات والتخطيط وبناء البنية التحتية للطاقة. تضم قائمة الشركات الرائدة المشاركة: ACO Water Solutions، شركة الشروق للمقاولات، شركة مصنع أنظمة الأنابيب السعودية، كونكريت بلس، مجموعة مابي، فيوتشر بايب، وغيرها.

كما يستضيف المعرض هذا العام برنامجي محتوى وهما: Infra360 وWater360، حيث تركز جلسات Infra360 على خطط التنمية الوطنية والرؤى الاستراتيجية وأطر السياسات التي تحدد تطلعات مصر وأولوياتها على المدى الطويل لتطوير البنية التحتية والإنشاءات.

ويشارك في النقاشات المهندس كمال شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة فرست أوبشن، علي بدوي، رئيس قسم الهندسة المعمارية، العاصمة الإدارية للتنمية الحضرية، جيم جسور، المدير العام، مكتب ديهية توفيقي للاستشارات الهندسية.

ومن المقرر أن تلقي جلسات Water360الضوء على حوكمة المياه، وأطر السياسات، والابتكارات في رصد جودة المياه، وتكنولوجيات تحلية المياه، ومن بين المتحدثين البارزين الدكتور المهندس أحمد عبد الله سيد، كبير المسؤولين الفنيين، المركز القومي لبحوث المياه، هيثم القط، استشاري معالجة المياه، الدكتور يوسف بروزين، الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعهد الدولي لإدارة المياه، الدكتور أحمد محمد بيومي حسن، مدير قسم جودة المياه، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

حضور الحدث مجاني، ويمكن للعاملين في مجال التجارة والبناء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا التسجيل عن طريق الموقع:

www.big5constructegypt.com

نبذة عن Big 5 Construct Egypt

يعود Big 5 في نسخته السادسة في الفترة من 25 - 27 يونيو 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، ويقام الحدث بالتزامن مع معرض مصر للبنية التحتية والمياه، ويُعد Big 5 أكبر وأهم معرض في مجال البناء والتشييد، حيث يجمع بين مجتمع البناء والتشييد والبنية التحتية المحلي والإقليمي والدولي في مصر.

منذ انعقاده الأول في عام 2018، يُعد الحدث الوحيد في قطاع البناء والتشييد الذي يُقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يركز على تقديم قيمة للحضور، حيث يقدم فرصة فريدة من نوعها لاكتشاف أحدث المنتجات والخدمات والمقارنة بينها وتقييمها واتخاذ قرارات شراء جيدة. يجمع الحدث كبار الموردين والمصنعين والموزعين لعرض حلولهم المبتكرة في مواد البناء، والآلات والمعدات، والبرمجيات، والكثير.

الدخول مجاني لمتخصصي التجارة والصناعة. للتسجيل، برجاء زيارة الموقع: www.big5constructegypt.com

نبذة عن شركة دي إم جي إيفنتس

دي إم جي إيفنتس هي شركة رائدة في مجال تنظيم الفعاليات الحية وناشرة لدوريات مهنية، تهدف إلى إبقاء الشركات على إطلاع مستمر، وكذلك ربطها بالأوساط المعنية لإنشاء أسواق نابضة بالحيوية وتسريع أعمالها عبر منصات متعددة.

تنظم دي إم جي إيفنتس أكثر من 100 حدثًا في 30 دولة، سنويًا، وهي تُعد شركة رائدة في هذا المجال، وتستقطب فعالياتها أكثر من 425 ألف زائر وموفد سنويًا، وتنظم فعاليات في قطاعات البناء والضيافة والأطعمة والمشروبات والتصميمات الداخلية والتصاميم والطاقة والطلاء والترفيه والنقل.

ولخدمة عملائنا بشكل أفضل، يوجد لشركة dmg مكاتب في 10 دول بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة، من خلال التواجد بشكل فعلي، نتمكن من فهم احتياجات السوق بشكل أفضل ورعاية العلاقات لخلق تجارب مميزة للحضور.

تشمل فعالياتنا الرئيسية: Big 5 وThe Hotel Show، INDEX، فعاليات الطاقة "أديبك" و"جاستيك". للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني: www.dmgevents.com. تأسست الشركة في عام 1989، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي، www.dmgt.co.uk).