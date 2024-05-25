السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سائق يُطلق النار على ابن عمه بسبب أولوية المرور فى سوهاج

طلق ناري - آرشيفية
طلق ناري - آرشيفية

نجحت مباحث سوهاج، اليوم السبت، في ضبط سائق أطلق الرصاص على ابن عمه فأصابه برصاصة في فخذه، وذلك على إثر وجود خلافات سابقة بينهما على أولوية المرور بالطريق بدائرة مركز سوهاج.

البداية بتلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعى الجديد لمركز الشرطة، بوصول عامل، مقيم بدائرة المركز، إلى المستشفي مصابًا بطلق ناري بالفخذ اليسرى، فانتقل مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث المديرية.

وكشفت المعاينة والفحص وأقوال المصاب عن قيام نجل عمومته، سائق، ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته؛ بسبب خلافات سابقة بينهما على أولوية المرور بالطريق، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف باتهامه المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح رضي بفروة الرأس لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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