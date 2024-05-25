السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سعاده وانبساط".. "ديسكو مصر" تشعل حفل ألبومها "لف وارجع تاني"

الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة

أحيا فريق “ديسكو مصر”، في الساعات الأخيرة من مساء أمس، حفل غنائي بمناسبة إطلاق ألبومهم الجديد “لف وأرجع تاني”، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاقهم.

أغاني “لف وأرجع تاني”

وأشعلت فرقة “ديسكو مصر”، الحفل بتقديم أغاني “لف وأرجع تاني”، والذي تنوع بين أغاني الأفلام والأعمال الغنائية الشهيرة، منها "بحب الناس الرايقة، علشان لازم نكون مع بعض، كل مرة بشوفك فيها، أمي مسافرة"، وغيرها من ريميسكات خاصة بهم وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقدم “ثلاثي أضواء الديسكو”، في نفس الحفل، مجموعة من أغانيهم الشهيرة التي تعاونوا فيها مع فنانين مثل، “كيفي كده” لويجز، “أحلى واحدة” عزيز مرقة، “ماشية ألماس”، والعديد من أغانيهم.

مشاركة فرقة “المصريين”

وعلى جانب أخر، شاركت فرقة “المصريين”، في الحفل، بحضور قائدها هاني شنودة، وأدت مجموعة من أشهر أغانيها، وأبرزها “لما كان البحر أزرق، هزني”، وغيرها.

على صعيد أخر قدم علي قنديل استاند أب الكوميدي، ودي جي “جس”، و"ندز"، الذان أشعلوا الحفل، ووأعطو الجمهور جرعة من الحماس والنشاط، قبل صعود "ديسكو مصر" خشبة المسرح.
عن فريق “ديسكو مصر"

يذكر أن “ديسكو مصر” من أشهر تجارب الموسيقى الإلكترونية في وسط “الإندي سين” بمصر، ويضم الثنائي مصطفى الشريف وعمرو عماد، وشادي وصفي، واشتهر الفريق بتقديمه "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغاني العربية، ومن أبرز أعماله “كيفي كدا”، "أحلى واحدة"،"مشاكس".

 آخر أعمال الموسيقار العالمي هاني شنودة

يٌجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال الموسيقار العالمي هاني شنودة كانت الموسيقي التصويرية لمسلسل “حالة خاصة”، الذي لعب بطولته الفنان طه دسوقي، مع الفنانة غادة عادل، والذي حقق نجاح وقت عرضه، بمشاركة نخبة من ألمع النجوم الشباب من بينهم الفنان حسن أبو الرووس، والفنانة هاجر سراج.

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