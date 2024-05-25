السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 15 ألف عبوة مشروبات ملونة مجهولة المصدر بسوهاج

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شنَّت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، تحت إشراف الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، حملة تموينية على مخازن السلع الغذائية الأساسية بمركز ومدينة سوهاج، أسفرت عن ضبط ما يقرب من 9000 عبوة من المشروبات الملونة المثلجة المغشوشة التي سبق ورود تحاليل بغشها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وحملاتها المتواصلة على جميع مراكز المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

حملة تموينية بسوهاج

وفي السياق، تمكن فريق مراقبة الأغذية بمركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، من ضبط ما يقرب من 6250 عبوة من المشروبات الملونة التي يوجد بها تضارب بالبيانات وتواريخ الإنتاج، ما يضر بصحة المواطن.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط، وإرسال المحاضر إلى النيابة العامة لتأييد عملية الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. 

تأتي تلك الحملات تنفيذًا لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، وجارٍ الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.

مراقبة الأغذية سوهاج المراغة الملونة سحب العينات النيابة العامة القانونية اللازمة

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