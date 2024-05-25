نادي جامعة حلوان يطلق نادي الطفل لتنمية مهارات الأطفال

أعلن نادي جامعة حلوان، بموافقة مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، عن افتتاح نادي الطفل استثمارًا لوقت الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بشكل ترفيهي وتعليمي وبعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أنهم يستغلون فترة الإجازة في تعليم الأطفال مهارات وأنشطة متنوعة تنمي مهاراتهم الفكرية والبدنية عن طريق التدريب الرياضي وتنمية المهارات الحياتية وتعديل السلوك وتنمية الحس الفني والثقافي للأطفال.

كما سيتم تعليم الأطفال التلوين والرسم بشكل محترف، إلى جانب تعليمهم مهارات رياضية متنوعة ورفع لياقتهم البدنية ومستوى أدائهم للمهارات الأساسية مثل المشي، والجري، والتعلق، والدحرجة، ورمي واستقبال الكرة.

وسيتم أيضًا تعليم الأطفال مهارات حياتية في التعامل والاتيكيت وتفاصيل الأكل، إضافة إلى تعليمهم الغناء والموسيقى والعزف والكورال.

ومن المقرر أن يبدأ نادي الطفل نشاطه يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024، حيث تبلغ رسوم الاشتراك الشهرية 650 جنيهًا، ويستقبل النادي الأطفال يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرا.

وفي سياق آخر وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوفير فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات، وخاصة الكليات العملية، حرصًا على تطوير مهارات الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى التكامل داخل منظومة مؤسسات التعليم العالى لتحقيق جودة مخرجات العملية التعليمية، وتقديم خريجين مؤهلين مُدربين للمُنافسة في كل المجالات التى تحتاجها عملية التنمية.

وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعمال التدريب الحقلي التى يقدمها المعهد لطلاب كليات العلوم والهندسة وعلوم الأرض من الجامعات المختلفة من تخصصات؛ (الفيزياء، والكيمياء، وجيولوجيا البترول والتعدين، والاتصالات والمعلومات، والحاسبات، وتطبيقات الفضاء، ومواد وعلوم النانو)، وذلك في أقسام الزلازل والجيوديسيا والمغناطيسية