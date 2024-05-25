السبت 25 مايو 2024
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منحة إضافية لجامعة القاهرة لإنشاء مركز التميز للزراعة والمياه

الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت

 

حصلت جامعة القاهرة على منحة إضافية لإنشاء مركز التميز للزراعة بالجامعة، والممول من الوكالة الأمريكية ليصبح مشروعًا بمسمى "مركز التميز للزراعة والمياه"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من الجامعات المصرية والأمريكية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ومن المقرر أن يستمر تنفيذه حتى ديسمبر 2028.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع مركز التميز للزراعة والمياه يستهدف تحسين قدرة الجامعات المصرية لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات الزراعة والمياه، ودفع القطاعين العام والخاص للابتكار والتحديث من خلال تطوير المناهج الدراسية وإنشاء الدرجات والبرامج العلمية الجديدة في مجال الزراعة وهندسة وعلوم المياه، وتقديم منح بحثية لدعم المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات الزراعة والمياه تمس الاحتياجات المُلحة للمساهمة في خدمة أغراض التنمية المستدامة. 

المركز يستهدف تحسين القدرة على تطوير حلول مبتكرة لمشكلات الزراعة والمياه

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع مركز التميز للزراعة والمياه سوف يعزز القدرات العلمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجالات الزراعة والهندسة وعلوم المياه وإدارة الموارد المائية من خلال الدورات التدريبية والتبادل الطلابي والتبادل بين أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز العلاقة بين الجامعات الأمريكية والمصرية.

كما أشار الدكتور محمد الخشت إلى أن عدد مراكز التميز في مصر وصل إلى 3 مراكز وهي: مركز التميز في الزراعة والمياه بجامعة القاهرة، ومركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للطاقة بجامعة عين شمس، وهي تعمل مع جامعات أسوان وأسيوط وبني سويف وبنها وقناة السويس والزقازيق في مصر، وكذلك جامعات ولاية يوتا، وولاية واشنطن، وتمبل وجامعة كاليفورنيا في ديفيس، وريفرسايد، وسانتا كروز.

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وكان الدكتور محمد الخشت قد التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اجتماعات عديدة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة العمل بمركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة مع إضافة ملف جديد للمياه لجامعة القاهرة وتعزيز تكامل الجهود البحثية بين جامعتي القاهرة والإسكندرية في مجالي الزراعة والمياه وتعزيز التبادل العلمي.

الوكالة الأمريكية الخشت مراكز التميز في مصر جامعة القاهرة الدورات التدريبية

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