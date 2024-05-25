"المالية" تزف بشرى بشأن الاقتصاد المصرى.. والموازنة الجديدة كلمة السر

تتطلع مصر إلى عام مالي قوي 2024-2025، حيث تضع موازنة العام الحالى خططًا طموحة لتحفيز قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات.

دعم الإنتاج الزراعى والصناعى

تركز موازنة 2024-2025 على دعم قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من الاحتياجات الأساسية، بالإضافة لتعزيز المكون المحلي في الصناعة لخفض الواردات، وتوسيع قاعدة التصدير والدخول في أسواق جديدة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، خاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم موازنة 2024-2025 دفعة قوية للاقتصاد المصري، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.