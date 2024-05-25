"قسد" تسلم بريطانيا امرأة و3 أطفال من عوائل داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، أنها سلّمت إلى وفد بريطاني امرأة وثلاثة أطفال من مراكز احتجاز عائلات مقاتلي تنظيم داعش.

وذكرت الإدارة الذاتية للأكراد، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها سلّمت بريطانيا "امرأة و3 أطفال" في ختام لقاء جمع مسؤولين محليين ووفدًا بريطانيًا برئاسة آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سوريا.

وأكّد مصدر في الإدارة الذاتية الكردية لوكالة "فرانس برس"، أن الأربعة "كانوا في مخيم الروج"، وهو واحد من مخيمين تحتجز فيهما عائلات داعش، إلى جانب مخيم الهول.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن مسؤولين بريطانيين "سهّلوا إعادة رعايا بريطانيين من سوريا إلى المملكة المتحدة".

وأشارت إلى أن العملية "تتماشى مع سياسة قائمة منذ زمن وتنص على النظر في جميع طلبات تلقي مساعدة من القنصلية البريطانية في سوريا على أساس النظر في كل حالة على حدة، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بما في ذلك الأمن القومي".

وتعود آخر عملية تسليم لمواطنين أجانب إلى بلدهم من مراكز احتجاز الإرهابيين في شمال شرق سوريا إلى 7 مايو، حين أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت 11 أمريكيا بينهم خمسة قاصرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حينها، إنه بالإضافة إلى مواطنيه، سمحت العملية أيضًا بإعادة ستة كنديين وأربعة هولنديين وفنلندي واحد، بينهم ثمانية أطفال.

وفي ديسمبر 2023، سلّمت الإدارة الذاتية امرأة وخمسة أطفال من مراكز احتجاز عوائل الإرهابيين إلى بريطانيا.