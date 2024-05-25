السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روسيا: القضاء على 11205 عسكريين أوكرانيين خلال أسبوع‎

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 11205 عسكريين أوكرانيين، وتدمير عشرات المدرعات، وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات في أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه منذ الـ18 وحتى الـ24 من مايو الجاري، وجّه الجيش الروسي 49 ضربة بأسلحة عالية الدقة والمسيرات لمواقع القوات الأوكرانية وبنيتها التحتية ومطاراتها العسكرية ومواقع تخزين الأسلحة، ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

فيما سيطرت قوات "الشمال" على بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، وواصلت التقدم في الأعماق، وتم صد 23 هجومًا في خاركوف، وبلغت خسائر أوكرانيا خلال أسبوع 1840 عسكريًا، وست دبابات وآليات ومدافع غربية.

وأضاف البيان، أن قوات "الغرب" الروسية عززت مواقعها، وصدت 15 هجومًا في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، وكبدت أوكرانيا 2040 قتيلًا، ودمرت دبابتين وآليات ومركبات عسكرية ومدافع غربية.

وأردف البيان، أن قوات "الجنوب" سيطرت على بلدات بيلوجوروفكا وكليشّييفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر أوكرانيا هناك 3285 عسكريًا، وسبع دبابات ومدافع غربية وآليات، و10 مستودعات للذخيرة.

وتابع البيان، أن قوات "المركز" عززت مواقعها، وصدت 41 هجومًا وكبّدت أوكرانيا 2770 جنديًا، ودبابة أوكرانية ومدافع غربية ومركبات و20 مدرعة، بينها أربع "ماردر" ألمانية، وخمس "برادلي"، وثلاث "ماكس برو" أمريكية.

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