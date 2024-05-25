بلينكن يتوجه لمولدوفا والتشيك لبحث التعاون فى أمن الطاقة ودعم أوكرانيا

يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إلى دولتي مولدوفا والتشيك، الثلاثاء المقبل، في جولة تستمر لمدة أربعة أيام لبحث القضايا الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها، أمس الجمعة، أن بلينكن سيجتمع في كيشيناو مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو ومسؤولين كبار آخرين لتأكيد دعم الولايات المتحدة للتقدم الذي تحرزه مولدوفا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأمن الطاقة.

وفى براغ، سيجتمع بلينكن مع نظيره التشيكى يان ليبافسكى وغيره من كبار المسؤولين لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا، والتحديث الدفاعى التعاوني، وتعميق العلاقات فى مجال الطاقة.

كما سيشارك بلينكن، خلال تواجده بالعاصمة التشيكية، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة أولويات قمة الناتو المقبلة في واشنطن.