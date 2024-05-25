السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلينكن يتوجه لمولدوفا والتشيك لبحث التعاون فى أمن الطاقة ودعم أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن

يتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إلى دولتي مولدوفا والتشيك، الثلاثاء المقبل، في جولة تستمر لمدة أربعة أيام لبحث القضايا الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها، أمس الجمعة، أن بلينكن سيجتمع في كيشيناو مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو ومسؤولين كبار آخرين لتأكيد دعم الولايات المتحدة للتقدم الذي تحرزه مولدوفا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأمن الطاقة.

وفى براغ، سيجتمع بلينكن مع نظيره التشيكى يان ليبافسكى وغيره من كبار المسؤولين لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا، والتحديث الدفاعى التعاوني، وتعميق العلاقات فى مجال الطاقة.

كما سيشارك بلينكن، خلال تواجده بالعاصمة التشيكية، في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة أولويات قمة الناتو المقبلة في واشنطن.

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استعلم الآن.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: مصادر أمنية رفيعة المستوى تتحدث عن استعداد مجلس الحرب لوقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين