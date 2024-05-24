الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفي: مصر هي التي تقوم بالعبء الأكبر في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني

رفح
رفح

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن توقيت الاتصال الهاتفي للرئيس بايدن مع الرئيس السيسي في غاية الأهمية حيث يأتي في قمة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني على التوسع في العملية العسكرية في رفح، وتردي الأوضاع الإنسانية.

وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بعد ساعات قليلة من صدور قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بعدم شن العملية العسكرية في رفح، ويأتي بعد أيام أيضا من استئناف المحكمة الجنائية الدولية لإصار قرارات القبض على نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن كل هذه عوامل مهمة وبها جزء مهم وهو أن الولايات المتحدة والعالم يدرك أن الدور المصري هو الدور الرئيسي في هذه القضية.

وأوضح أن مصر خاضت 4 حروب ضد الإسرائيليين، لافتًا إلى أن  مصر هي التي تقوم بالعبء الأكبر في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني.

عماد الدين حسين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني إسرائيل رفح

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