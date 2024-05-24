الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

67% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة لا تبذل ما يكفي لإعادة المحتجزين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أعلن إعلام إسرائيلي، أن 67% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة لا تبذل ما يكفي لإعادة المحتجزين من غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

محكمة العدل  الدولية

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية، صدور قرار عن محكمة العدل الدولية بوقف حرب غزة اليوم الجمعة، وهذا هو الطلب الرابع الذي تقدمه جنوب إفريقيا إلى المحكمة منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر. 

تقارير إسرائيلية 

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن إسرائيل تستعد لحكم سلبي من محكمة العدل الدولية بشأن هجومها العسكري على غزة، ومن المتوقع أن تعلن محكمة العدل الدولية ردها على طلب جنوب إفريقيا بوقف عملية جيش الدفاع الإسرائيلي الجارية في مدينة رفح.

إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية الحرب على غزة الإعلام الإسرائيلي

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