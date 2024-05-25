السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرار العدل الدولية بوقف عمليات رفح؟.. خبير يجب

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال أستاذ العلوم السياسية أيمن الرقب، إنه كان يجب اتخاذ إجراءات عاجلة حول وقف اجتياح رفح، وبالتالي لابد من أن يوضع حد لهذه العملية ضد الشعب الفلسطيني، لكن هل سيلتزم الاحتلال الإسرائيلي بذلك؟ هذا سؤال  واضح أنه لا؛ لأن التصريحات التي خرجت من الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر هو استمرار الحرب وسيعيد سيطرته بشكل كامل على رفعه وسيستمر في الحرب على غزة بشكل كامل.

وقف الحرب في غزة بشكل كامل  

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الجارديان: الاتحاد الاوروبي يدرس لعب دور المراقب بمعبر رفح بعد انتهاء الحرب

وأضاف "الرقب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": كنا نتمنى أن تصدر محكمة العدل الدولية وقف الحرب على غزة بشكل كامل ليس على رفح فقط، ولكن حتى الحديث عن رفح فالأمر  يحتاج لاحقًا إلى قرار مجلس الأمن، لذلك أتمنى من المجموعة العربية والإسلامية وأصدقاءنا يؤخذون بشكل سريع هذا القرار والذهاب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار تحت البند السابع لتنفيذ هذه القرارات القانونية، إذا جوب هنا بفيتو أمريكا بهذا أولًا سيكشف زيف الأمريكان الذين كانوا يتحدثون أنهم ضد عملية رفح، ويكشف بشكل مطلق وقطعي أن عملية رفح تمت بتنسيق كامل مع البيت الأبيض، وكل ما يقال هو مجرد خديعة من الأمريكان بشكل واضح. 

وتابع ولكن طبعًا بجانب إذا لم يستخدم فيتو سيكون دخلنا مرحلة إجبار الاحتلال على وقف هذه الحرب، كما أن أقل تقدير في رفح يمكن المعيب أيضًا في قرار محكمة العدل الدولية اليوم أنها تتحدث عن إعادة تفعيل معبر رفح، ولا تتحدث عن ظروف تفاصيل هذا الأمر، كنت أتمنى أن تتحدث عن تفاصيل التشغيل، معبر رفح وفتح معبر رفح ولكن بأن يكون هناك قوات فلسطينية، لكن معبر رفح بوجود قوات إسرائيلية مرفوض لأن هذا سيعيدنا إلى قبل عام 94، بالتالي كل نضالاتنا ستلغى، لذلك مرفوض أن يتم تشغيل معبر رفح بدون وجود فلسطينيين في الشق الفلسطيني.

 

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