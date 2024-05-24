برلمانية: اتصال بايدن بالرئيس السيسي يؤكد محورية الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية

قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يؤكد أن مصر دورها محوري في حل القضية الفلسطينية وطرف رئيسي مدافعا عن الأشقاء الفلسطينيين في حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة، بجانب الدفع بمزيد من الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بصفة مستدامة.

وأكدت “الهريدي” في تصريحات لها، على ضرورة اتفاق الرئيسان المصرى والأمريكي على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يضمن استمرار دخول المساعدات الإغاثية لتخفيف المعاناة عن كاهل المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، يأتي تتويجا للجهود المصرية ونجاحا للدبلوماسية المصرية التي سعت طيلة الشهور الماضية إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة والعمل على التوصل لحل لوقف إطلاق النار.

وأضافت عضو مجلس النواب، أهمية تأكيد الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق للنار، واتفاق للهدنة في القطاع، من خلال تكثيف الجهود الدولية؛ لإنجاح مسار التفاوض، وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.