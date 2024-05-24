الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الشيوخ": قرار محكمة العدل الدولية خطوة هامة لمعالجة الازمة الإنسانية في غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أشاد الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، بوقف إسرائيل عملياتها العسكرية أو أي عمليات أخرى في مدينة رفح المكتظة بالسكان في جنوب غزة.

وقال “علي مهران” في تصريحات له، إن قرار محكمة العدل الدولية بمثابة خطوة مهمة لمعالجة الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة التي يعيشها الاشقاء الفلسطينين نتيجة الحرب اللإنسانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، واعتراف من المجتمع الدولي بالحاجة الملحة لتقديم المساعدة للسكان المحاصرين في قطاع غزة ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما يوفر هذا القرار إطارًا زمنيًا واضحًا لمتابعة التنفيذ، مما يزيد من فرص تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وأضاف رئيس “صحة الشيوخ”، أن المجتمع الدولي بات يحاصر الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وقانونيًا، وعلى الدول الداعمة للكيان الصهيوني التراجع والضغط على حكومة “نتنياهو” لتطبيق القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والإنساني ووقف حربها على الأشقاء في قطاع غزة.

وشدد رئيس صحة النواب علي ضرورة الضغط أكثر من الناحية القانونية والسياسية، خاصة وأن قرار محكمة العدل وإن كان يمثل إدانة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه غير كافٍ، إذ لابد وأن يصدر قرار بوقف العدوان على قطاع غزة بأكمله، لاسيما وأن عداد الضحايا في تزايد مستمر.

كما اكد علي ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيلي لتنفيذ إنسحابها من الأراضي الفلسطينية، وعدم عرقة المساعدات الإنسانية، والتي كشفت تصريحات رئيس محكمة العدل الدولية عن حجم الجرم الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تصديها لوصول المساعدات إلى القطاع.

مجلس الشيوخ معالجة الازمة الإنسانية محكمة العدل الدولية غزة الضعط الدولي

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