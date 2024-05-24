الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرم جبر: الجيش المصرى قادر على تنفيذ أى أمر يُطلب منه.. وجميع الحدود مؤمنة

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تصريحات وزير الدفاع كانت رسائل طمأنة بأن الجيش المصري قادر على تنفيذ أي أمر يُطلب منه وأن جميع الحدود مؤمنة.

الحرب على غزة

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، أن التصريحات كانت أيضًا إنذارًا شديد اللهجة ورسائل لإسرائيل بأن مصر تستطيع أن تحمي السلام بالقوة.

حماية الحدود المصرية

وتابع: "إسرائيل في الفترة الأخيرة تمارس حرب شائعات مجنونة بداية بأن غزة وأهلها رهائن لأن مصر أغلقت المعبر، وهنا يجب التأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح والممر البحري البديل لن يكون كافيا لإدخال المساعدات للقطاع، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق إطلاق النار".

وأشار إلى أن العدوان الصهيوني على غزة هذه المره شهد استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب.

كرم جبر مانشيت الاعلى للاعلام جابر القرموطي الاعلامي جابر القرموطي

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