الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود الهباش: إسرائيل لا تلتزم بقرارات "العدل الدولية" الرامية إلى إيقاف الحرب

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل لم تحترم القرارات الصادرة من مجلس الأمن على الإطلاق.

استمرار أزمة فلسطين

وأكد الدكتور محمود  الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن القرارات الأممية ستظل حبرًا على ورق ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذها، حيث من المتعارف عليه أن إسرائيل عصابة تعتبر نفسها فوق القانون، حيث لم تلتزم من قبل بقانون أو معاهدة على الإطلاق.

انقسام الفصائل الفلسطينية

وأشار إلى أن حماس هي التي اخترعت الانقسام والمسئولية تقع على عاتق من يرفض المصالحة، معبرًا: "أتمنى أن تستجيب حماس لصوت العقل والوطن وتغليب المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات".

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يريد الوحدة بأي ثمن ولكن حماس رفضت المصالحة، قائلًا: "علينا جميعًا التكاتف من أجل طي صفحة الانقسامات بين الفصائل الفلسطينية".

محمود الهباش جابر القرموطي مانشيت مستشار الرئيس الفلسطيني قرارات مجلس الأمن

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