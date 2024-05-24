الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أون سيت" يستعرض تقريرًا مصورًا لأعمال الراحل سمير غانم

الفنان الراحل سمير
الفنان الراحل سمير غانم

حرص فريق عمل برنامج “أون سيت” المذاع عبر فضائية “أون” على عرض تقريرًا مصورًا عن أبرز الأعمال الفنية التي قدمها الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم في ذكرى وفاته الثالثة.

ذكرى رحيل سمير غانم

توفي النجم الكبير سمير غانم في 20 مايو 2021، إثر تدهور حالته الصحية جراء مضاعفات فيروس كورونا، ليخلف حالة كبيرة من الحزن لدى محبيه وجمهوره في كل أنحاء العالم العربي.

أعمال الفنان سمير غانم 

وترك الفنان الراحل سمير غانم خلفه العشرات من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية والمسرحية، والفوازير، والتي قدمها خلال مشوار فني امتد لأكثر من 60 عاما متواصلة، ومن أشهر أعماله الفنية مسرحية المتزوجون، وأهلا يا دكتور، وفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، ومسلسل "زيزو"، فوازير "فطوطة".

وكون سمير غانم إمبراطورية فنية، حيث تعد أسرته من أشهر الأسر التي يعمل جميع أفرادها بالفن، حيث هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، والفنانتان دنيا و"إيمي" واللتان تعدان من نجوم الفن في الوقت الحالي.

سمير غانم ذكرى رحيل سمير غانم فيروس كورونا أعمال سمير غانم أون سيت

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