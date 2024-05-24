الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك 2024

عيد الأضحى صورة تعبيرية
عيد الأضحى صورة تعبيرية

العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك 2024.. أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد المسلمين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الكبيرة، كما يستعد الحجاج  لأداء مناسك فريضة الحج وتقديم الأضاحي، مما يضفي على هذه الأيام رونقًا خاصًا ينبعث من التضحية والتقرب إلى الله. 

موعد عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى هو ثاني وأكبر الأعياد التي يحتفل بها في الإسلام، ويصادف يوم 10 إلى 12 ذي الحجة، والذي من المرجح، وفقًا للحسابات الفلكية، أن يتوافق مع يوم الأحد 17 السادس عشر 16 من شهر يونيو 2024 م، لكنه يعتمد على رؤية القمر).

موعد يوم عرفة 2024

ووفقًا لتاريخ الحسابات الفلكية بموعد عيد الأضحى المبارك، فإنَّه لم يتبقى على حلوله سوى 21 يومًا من تاريخ نشر هذا التقرير، حيث يوافق يوم عرفة في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2024 في 16 يونيو المقبل.

مع اقتراب عيد الأضحى.. تفاصيل مشروع صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة

كم عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى المبارك؟

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024

  • عيد أضحى مبارك علينا وعليكم.
  • في عيد الأضحى عسى أن يرزقنا الله تعالى من كرمة وجوده.
  • أدام الله عليكم الأعياد دهورا، وألبسكم لباس التقوى، عيدكم مبارك.
  • سبحان الذي كرم بني آدم وحمل الإنسان الأمانة وسخر له الكائنات أيام مباركة عيد سعيد وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.
  • بأرق العبارات وأجمل الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات ابارك لكم قدوم عيد الأضحى أعاده المولى علينا وعليكم باليمن والبركات.
  • مرّ عام ونحن بخير، فأهلًا بعام جديد ونتمنى أن ننهيه وجميعنا بخير.
  • أقول لكل أحبتي واصدقائي كل عام وانتم إلى الله أقرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
  • كل عام وانتم بخير، عيد أضحى سعيد عليكم جميعا.
  • بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم العيد أعاده الله عليكم باليمن والبركة.
  • أجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى.
  • نتقدم إليكم أحبتي بأسمى آيات التبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.
  • العيد فرحة للقاء الأحبة والأصدقاء كل عام وأنتم خير الصحبة.

اقرأ أيضاً 

مع اقتراب عيد الأضحى.. تفاصيل مشروع صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة

عيد الأضحى موعد عيد الأضحى 2024 عيد الاضحى 2024 موعد يوم عرفة 2024 موعد يوم عرفة يوم عرفة 2024 رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 رسائل تهنئة عيد الاضحى

مواد متعلقة

مع اقتراب عيد الأضحى.. تفاصيل مشروع صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة

كم عدد الأيام المتبقية على عيد الأضحى المبارك؟

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

مصر ترحب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير على إسرائيل إثر عملياتها فى رفح الفلسطينية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

"الشناوى" يضع الأهلى فى "ورطة" قبل نهائى الأبطال.. رابطة النقاد تُطالب برد حاسم

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين