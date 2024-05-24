العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك 2024.. أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد المسلمين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الكبيرة، كما يستعد الحجاج لأداء مناسك فريضة الحج وتقديم الأضاحي، مما يضفي على هذه الأيام رونقًا خاصًا ينبعث من التضحية والتقرب إلى الله.

موعد عيد الأضحى 2024

عيد الأضحى هو ثاني وأكبر الأعياد التي يحتفل بها في الإسلام، ويصادف يوم 10 إلى 12 ذي الحجة، والذي من المرجح، وفقًا للحسابات الفلكية، أن يتوافق مع يوم الأحد 17 السادس عشر 16 من شهر يونيو 2024 م، لكنه يعتمد على رؤية القمر).

موعد يوم عرفة 2024

ووفقًا لتاريخ الحسابات الفلكية بموعد عيد الأضحى المبارك، فإنَّه لم يتبقى على حلوله سوى 21 يومًا من تاريخ نشر هذا التقرير، حيث يوافق يوم عرفة في الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2024 في 16 يونيو المقبل.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024

عيد أضحى مبارك علينا وعليكم.

في عيد الأضحى عسى أن يرزقنا الله تعالى من كرمة وجوده.

أدام الله عليكم الأعياد دهورا، وألبسكم لباس التقوى، عيدكم مبارك.

سبحان الذي كرم بني آدم وحمل الإنسان الأمانة وسخر له الكائنات أيام مباركة عيد سعيد وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

بأرق العبارات وأجمل الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات ابارك لكم قدوم عيد الأضحى أعاده المولى علينا وعليكم باليمن والبركات.

مرّ عام ونحن بخير، فأهلًا بعام جديد ونتمنى أن ننهيه وجميعنا بخير.

أقول لكل أحبتي واصدقائي كل عام وانتم إلى الله أقرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كل عام وانتم بخير، عيد أضحى سعيد عليكم جميعا.

بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم العيد أعاده الله عليكم باليمن والبركة.

أجمل التهاني بمناسبة عيد الأضحى.

نتقدم إليكم أحبتي بأسمى آيات التبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

العيد فرحة للقاء الأحبة والأصدقاء كل عام وأنتم خير الصحبة.