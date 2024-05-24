الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحرازين: قرارات "العدل الدولية" دليل على أن هناك موقفًا حقيقيًا ضد الأحداث الصهيونية

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن قرارات محكمة العدل الدولية دليل على أن هناك موقفًا حقيقيًا من الأحداث الإجرامية الصهيونية التي تحدث في غزة.

الحرب في غزة 

وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل معتادة على معارضة كافة القرارات الدولية المعنية بقضية فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن محكمة العدل الدولية ليس بإمكانيتها إجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات، حيث صفة الإلزام معني بها مجلس الأمن أكثر من محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنصف إسرائيل وتحاول إبعادها عن الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية من خلال استخدام حق الفيتو في جلسات مجلس الأمن.

قرارات محكمة العدل الدولية

وكانت قد أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

كما أمرت بوقف العمليات العسكرية في رفح بموافقة 13 عضوًا ورفض عضوين فقط.

وقالت إنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

وأضافت: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

جهاد الحرازين اكسترا نيوز الحرب على غزة قناة اكسترا نيوز

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