الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العدل الدولية" تحاكم إسرائيل.. كواليس جلسة صدور قرار وقف الحرب فى غزة

العدل الدولية
العدل الدولية

رصدت تقارير إعلامية، منذ قليل، تقدم القضاة بطلباتهم لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وذكرت "رويترز" أن هناك لجنة مكونة من 14 قاضيًا دائمًا من دول حول العالم، بالإضافة إلى قاض خاص إضافي تعينه إسرائيل كطرف في القضية داخل قاعة المحكمة في لاهاي.

وبدأت قراءة الحكم ويتعلق الأمر بطلب لإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح بجنوب غزة والانسحاب من غزة، في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
 

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وذكرت "رويترز" أن مجموعة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وصلوا خارج المحكمة في لاهاي، ولوحوا بالأعلام وقاموا بعزف موسيقى الراب على جهاز موسيقي يدعون إلى فلسطين حرة.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة البريطانية 16 شخصًا خلال احتجاج نظمته مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين في جامعة أكسفورد.

وقالت شرطة تيمز فالي إنه تم القبض على الأفراد للاشتباه في قيامهم بالتعدي الجسيم على ممتلكات الغير، مع احتجاز أحدهم أيضًا للاشتباه في ارتكابه اعتداءً مشتركًا.

يأتي ذلك بعد احتجاجات في الأسابيع الأخيرة في أكثر من اثنتي عشرة جامعة بريطانية، بما في ذلك جامعتي أكسفورد وكامبريدج، بعد إجراءات مماثلة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وطرح المتظاهرون المعارضون لتعامل إسرائيل مع الحرب ضد مقاتلي حماس في غزة مطالب مختلفة، بما في ذلك قطع الجامعات العلاقات الأكاديمية والمالية مع إسرائيل.

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