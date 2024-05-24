علي معلول يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة "وتر أكيلس"

غادر الظهير الأيسر للفريق الأول في نادي الأهلي، علي معلول، المستشفى وعاد إلى منزله الذي أجرى به جراحة في وتر أكيليس بالمهندسين، بعد أن قضى في المستشفى قرابة 24 ساعة. وقد اطمأن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على كل الأمور الخاصة باللاعب قبل مغادرته المستشفى.

وكشف مصدر مسؤول أن رئيس الجهاز الطبي للأهلي حذر علي معلول من التواجد في مقصورة ملعب استاد القاهرة لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن الدكتور أحمد جاب الله شدد على علي معلول ضرورة الراحة التامة خاصة في الفترة الحالية، لأن عملية وتر أكيلس ليست سهلة، وعليه يجب تجنب أي مجهود غير ضروري حتى يكتب له الشفاء التام.

وحصل علي معلول على راحة سلبية لمدة أسبوعين يقضيهما في القاهرة، دون أن يغادر إلى بلاده. سيتولى الجهاز الإداري في النادي استخراج تأشيرة السفر تحسبًا لخوض برنامجه التأهيلي في ألمانيا أو النمسا، حسب تحديد الجهاز الطبي وسيغيب بشكل مبدئي عن الملاعب لفترة لن تزيد على 6 أشهر على أقصى تقدير، على أن يبدأ النزول للتدريبات الجماعية بعد أربعة شهور من الآن، وأن حالة علي معلول مطمئنة للغاية، والجراحة كانت جيدة، والقطع كان جزئيًا، وفرص عودته مبكرًا وفي وقت أقل وأسرع كبيرة للغاية.