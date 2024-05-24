الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
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هاشتاج #محدش_يجرب_مصر يتصدر "إكس".. ومغردون: "وراك ياريس في كل مكان" (صور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تصدَّر هاشتاج "#محدش_يجرب_مصر" تريند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، مُعتليا قائمة الأكثر تداولًا وبحثًا بين الرواد.

يأتي هذا في أعقاب الحرب الإسرائيلية الجارية الآن على قطاع غزة المُحاصر، إذ نشر المغردين على منصة "X" الأكثر استخدامًا بين المواطنين حول العالم، صورًا عديدة وفيديوهات تستعرض قوة الجيش المصري، وأجزاء من تدريباته الشاقة والاستعدادية، مؤكدين قوته بين جيوش العالم.

وأكد المتابعون على دعمهم للرئيس السيسي والقيادة السياسية في مواجهة التحديات والظروف الراهنة، والحفاظ على أرض الوطن وشعب مصر الواعي.

وقال أحد النشطاء: " تمثال الرئيس الشهيد أنور السادات ملوحًا بيده، وعرض الطائرات الشراعية، وتدريب نظري على نقاط الميركافا، وتدريب بالذخيرة الحية على ضرب الميركافا، وخروج خير أجناد الأرض من الأنفاق.. أظن الرسالة وصلت يا صهاينة".

هاشتاج "الجيش المصرى قادر وجاهز" يتصدر ترند "إكس".. ومغردون: البلد فى إيد أمينة

هاشتاج تضامنًا مع فلسطين يتصدر "إكس"

كما دعم المتابعون جهود الدولة المصرية في التصدّى للمخططات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي ترفضه مصر وتجدد رفضها دائمًا بشأنه.

ويواجه سكان غزة حصارًا كاملًا وتجويعًا كبيرًا في ظل الحرب الإسرائيلية التي يشنَّها الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

 

وزير الدفاع: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بأقصى درجات الحكمة.. ومستعدون لأى تحديات

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري وقيادته الوطنية، وأن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومي المصري.

وشدد وزير الدفاع على الدور المهم والفعال الذي تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وأن الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة.

 

جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية، ويستمر لعدة أيام، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية.

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