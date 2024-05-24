304 محاضر تموينية وضبط طنيِّ ملح مجهول المصدر بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية من تحرير 304 محاضر تموينية خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتنوعت المحاضر ما بين 165 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و139 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

كما أشار أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، منها محضر ضد صاحب محل لبيع الملح بناحية قرية منشأة سلطان بمركز منوف والتحفظ على طني ملح بدون مستندات ومجهول المصدر، وتحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محلات لبيع السجائر بنواحي قويسنا ومنوف لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من السعر المحدد والمعلن بقصد التربح بدون وجه حق.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكل أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على محاربة الغش التجاري بكل أشكاله في أنحاء المحافظة.