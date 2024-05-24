الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن الرقب يرد فى "الشاهد" على أكاذيب إسرائيل وترويجها بغلق معبر رفح

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن شهادة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وحديثها عن الفتوى في وجود الاحتلال في الضفة الغربية، تعتبر شهادة تاريخية حيث تعتبر وثيقة ويجب أن يقال عنها إنها وثيقة تاريخية.

وأضاف الرقب خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، "ماذا قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي، قال إن مصر هي التي تغلق المعبر وأن مصر هي التي تحدد كمية الغذاء الذي يدخل إلى غزة، ولذلك أرد على أكاذيبه، فالأمور واضحة، فهناك بيانات واضحة خرجت من وزارة الخارجية المصرية تدين سلوك وتصرفات إسرائيل فيما يتعلق بالمساعدات".

وتابع الرقب: "هنا يظهر الذين يريدون التصيد في المياه العكرة، حيث إنهم يأخذون بتصريح الإسرائيليين ولا يأخذوا بتصريحات وزارة الخارجية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويجب أن تكون هي المرجعية الأساسية، ومن ثم يتم الحديث عن ذلك في الإعلام بأن مصر هي التي تغلق معبر رفح، هنا كان التضليل الخطير الذي ينساق بعض الأعداء لأمتنا العربية وراءه". 

أيمن الرقب محكمة العدل الدولية الضفة الغريبة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على غزة

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