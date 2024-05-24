بايدن: لن نرسل قوات أمريكية إلى هايتى

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى هايتى، للمساعدة على فرض النظام في البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار والانفلات الأمني وأعمال العنف منذ أشهر.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكينى ويليام روتو في البيت الأبيض، الخميس: "أما بخصوص هايتى، فقد خرجنا باستنتاج أن نشر الولايات المتحدة لقواتها في النصف (الغربي) من الكرة الأرضية سيثير العديد من التساؤلات التي يمكن أن تطرح بالشكل غير الصحيح من قبل من لا يتفقون معنا"، مضيفًا أن "هذا لا يتجاوب مع مصالح هايتى والولايات المتحدة".

موجة من الاضطرابات وأعمال العنف فى هايتى

يذكر أن هايتى تشهد موجة من الاضطرابات وأعمال العنف منذ أشهر طويلة، حيث تسيطر العصابات المسلحة على نحو 90% من العاصمة بورت أو برانس وبعض المناطق من البلاد.

وبالإضافة إلى الأزمة الأمنية والإنسانية تشهد البلاد فراغًا في السلطة بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في عام 2021 واستقالة رئيس الوزراء أريئيل هنري تحت ضغط العصابات المسلحة في مارس الماضي.

ويتوقع إرسال قوات حفظ السلام الكينية إلى البلاد، لكن موعد إرسال القوات الذي كان من المقرر أصلًا أن يتزامن مع زيارة الرئيس روتو لواشنطن هذا الأسبوع، تم تأجيله لأجل غير مسمى.