كاتب صحفى: بعض الأطراف تحاول الضغط على الجانب المصرى من أجل تمرير سياساتها

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن الاتهامات لمصر كانت في وقت غريب جدا وفي توقيت مريب جدا، خاصة وأن توقف الهدنة كان مشكلة للجميع وبالنسبة لكل الأطراف، لافتا إلى أن مصر لا تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها وسيط، ولكن باعتبارها شريك.

وأضاف محمد بسيوني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ اليوم الأول ومصر تتحمل فاتورة ثقيلة جدًا للأزمة الفلسطينية، وتتحمل عبء أنها الطرف الوحيد الذي يريد المحافظة على الحقوق الفلسطينية وعلى الحق في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهو ثابت من ثوابت الخارجية المصرية التي تؤكد عليها طيلة الوقت والتي تحاول من خلال دعمها لهذه الثوابت أن تحافظ على فكرة الدولة الفلسطينية وتحافظ على فكرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما أثار غضب الأطراف الأخرى وأثار فكرة أنهم يشوهون الدور المصري.