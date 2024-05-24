الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤول إيرانى يحمّل أمريكا مسؤولية حادثة تحطم طائرة رئيسى

تحطم طائرة رئيسي
تحطم طائرة رئيسي

حمّل مسؤول إيراني، أمس الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن حادثة تحطم المروحية الرئاسية التي أسفرت عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه.

وقال الجنرال محسن رضائي، عضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام"، إن "مسؤولية أمريكا تتحدد في أمرين، الأول يتعلق بالتزامها بالأنظمة والمعدات الجوية الإيرانية منذ ما قبل الثورة، وهي التزامات لم تف بها".

وأضاف رضائي وهو قائد سابق للحرس الثوري، أن "الأمر الثاني يتمثل في استهداف العقوبات الأمريكية أيضًا للأنظمة والمعدات الجوية المدنية الإيرانية".

وكان عضو البرلمان الإيراني علي زاد قد قال، في وقت سابق، في معرض حديثه عن حادثة المروحية، إن أحد القرويين شهد المروحية التي تقل الرئيس وشرح القصة كاملة، مشيرًا إلى أن الحادثة كانت بسبب خلل فني في المروحية.

وتحطمت المروحية العسكرية الإيرانية في منطقة جبلية شمال غرب إيران بعدما كانت في طريقها إلى مدينة تبريز مركز محافظة  اذربيجان الشرقية.

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